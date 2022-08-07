在美國眾議院議長裴洛西訪台、中共解放軍軍演期間，國內部分電子看板與官方網站遭到駭客網路攻擊，短暫癱瘓。神祕駭客團體「APT27」在3日即發影片稱要對台網攻，7日凌晨他們又發影片，坦承對包括警政署、公路總局等單位網攻。但警政署稍早表示，目前各項勤業務系統服務均正常，均未發現有遭入侵或資料外洩情形。

7日凌晨駭客組織APT27於網路發布影片，提到此次資安攻擊行動，包含警政署及其他政府部門與民間公司，警政署資訊室指出，自5日中午12時啟動資安強化措施專案，除確保系統服務可用性外，並持續監控可疑網路流、端點防護系統等資安設備警訊，目前各項勤業務系統服務均正常，均未發現有遭入侵或資料外洩情形。

資訊室表示，後續仍將持續監控各項系統服務及整體防護情形，以確保系統服務正常及民眾個資安全無虞，請所有民眾安心。

APT27今天凌晨發影片宣布網路攻擊行動結束，提到此次網攻行動，點名包含警政署、交通部公路總局、台灣電力、總統府，及民間公司進行不同程度打擊，並警告台灣政府稱，「此次行動只是活動身體，我們現在手上還掌握著超過20萬台灣的聯網設備，如果你們繼續挑起局勢，我們還會再回來，祝你好運。」

警政署知識聯網在4日晚間約10時30分無法正常連線使用，持續時間約2小時，警政署當時表示，經查是警政署機房網路連線設備故障，導致系統無法正常查詢，初步排除遭駭客攻擊，也無民眾個資外洩情事。