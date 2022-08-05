4日晚間發生警政系統大當機事件，由於正值中國大陸針對台灣周邊地區進行軍事演訓行動，引發外界聯想，擔心是否涉及駭客入侵，或是個資外洩等狀況。內政部長徐國勇5日下午赴基隆市警察局視察選舉查賄制暴工作受訪時表示，警政署已向他回報，表示為機房對外網路連線故障，初步排除外部攻擊。但他也責成警政署要強化資安問題。

徐國勇指出，警政署5日凌晨5時許，便由署長黃明昭向他回報，警政系統的機房對外網路設備連線於4日晚間10時30分左右發生故障，經緊急更換設備，於凌晨0時50分左右完成修復，系統停擺約2個多小時，初步排除受到外部攻擊。

徐國勇話鋒一轉，強調不管是針對外部或內部設備，資安都應該做到完美。因此已經責成警政署要對資安的重視及設備的維護多用心。

徐國勇5日赴基隆市警察局視察查賄制暴工作，他表示，年底九合一選舉前，關於查賄、制暴、肅槍等工作，應做好完善的準備。徐國勇強調，他對剛到任的基隆市警局長張樹德很有信心，他在刑事、偵察等方面都有豐富的經驗。但由於他剛到任，還是來基隆瞭解相關狀況。