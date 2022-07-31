俄羅斯官員稱，克里米亞半島的塞瓦斯托波爾(Sevastopol)發生神風無人機的襲擊事件，造成6人受傷。塞瓦斯托波爾市是黑海艦隊母港，當天本來要舉行俄羅斯艦隊日活動，因為這起攻擊而取消。

美聯社報導，黑海艦隊的新聞部門稱，這架無人機似乎是自製，它的威力不大。但塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhaev)說，爆炸造成6人受傷。他在 Telegram 上說：「今天早上，烏克蘭民族主義者故意破壞預計在周日舉行的俄羅斯艦隊慶祝日，他們的攻擊無人造成包括基地員工在內的6人受傷。所有慶祝活動都出於安全原因被取消，居民如果可能，請留在室內。」

烏克蘭尚未核實這項「戰果」，雖然他們一直堅稱，克里米亞半島也是烏克蘭的收復目標，不過目前顯然主要是以收復聶伯河以西區域為優先。

塞瓦斯托波爾是黑海艦隊母港，在2014年克里米亞事件之前，俄軍也是以承租的方式，向烏克蘭租借當地。當俄軍吞併全部半島之後，租借合約就形同虛設。

最近幾周，烏克蘭利用長程火砲系統，頻頻打擊赫爾松州幾處俄羅斯佔領的領土，其中摧毀通往刻松的安東諾夫斯基大橋(Antonivka Road Bridge)最為重大，阻斷了佔領刻松俄軍的有效退路，也使俄軍擔心塞瓦斯托波爾的安全性，據說許多黑海艦隊的軍艦已離開塞瓦斯托波爾，選擇在黑海東畔避險。

烏克蘭其他地方的戰鬥仍在繼續。主要港口城市尼古拉耶夫(Mykolaiv )的市長 維塔利‧金(Vitaliy Kim) 說，該市持續遭俄羅斯砲擊，1人喪生，砲擊破壞了旅店和學校建築。在蘇梅，砲擊也造成1人死亡。