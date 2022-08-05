美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共解放軍昨起在台灣周邊海空域展開實彈演練，近日總統府、外交部、國防部等網站遭受網路攻擊，官網一度癱瘓，今天上午在傳出內政部官網、內政部戶政司官網無法進入，引發民眾關注「網站掛了是否也受到攻擊」。對此，內政部表示，今天上午發現對外網站緩慢，初步研判與昨晚更換高級資安設備，因檢查項目較多，導致設備反應速度較緩慢，並無駭客攻擊情況。

行政院昨天證實，近日總統府、外交部、國防部網站遭受攻擊，且近期政府官網遭受攻擊量是過去2倍，8月2日裴洛西訪台當日，攻擊量更是平常單日最高23倍，但衛隊資安產生危害，政院已經啟動因應機制，展開24小時巡查，並加強防護。

不過，內政部及戶政司官網今天上午出現登入緩慢情形。對此，內政部發布新聞稿說明，今天上午8時15分發現對外網站緩慢，初判為昨晚更換高級資安設備因檢查項目較多致設備反應速度緩慢，並無駭客攻擊情況。

內政部表示，目前影響範圍為內政部對外網站，但不影響民眾至戶政事務所申辦戶役政業務，資訊中心已積極處理，造成民眾的不便，請民眾見諒，預計今日上午中午前可恢復。