美國國際貿易委員會（USITC）3日公布，將調查部分影片處理設備及包含同樣設備的產品是否侵犯專利，調查對象包括聯想集團、宏碁、華碩、微星、摩托羅拉。
香港明報報導，這次將調查上述公司出售的一些影片處理設備，和包含同樣設備的產品，是否違法及侵犯四項專利。此次調查是基於美國加州公司VideoLabs提起的訴訟，該公司尋求有限排除令及禁止令。
截至4日上午11時18分，港股上市的聯想集團股價上漲0.29％至港幣6.92元。
美國國際貿易委員會（USITC）3日公布，將調查部分影片處理設備及包含同樣設備的產品是否侵犯專利，調查對象包括聯想集團、宏碁、華碩、微星、摩托羅拉。
香港明報報導，這次將調查上述公司出售的一些影片處理設備，和包含同樣設備的產品，是否違法及侵犯四項專利。此次調查是基於美國加州公司VideoLabs提起的訴訟，該公司尋求有限排除令及禁止令。
截至4日上午11時18分，港股上市的聯想集團股價上漲0.29％至港幣6.92元。
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