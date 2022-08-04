美國國際貿易委員會（USITC）3日公布，將調查部分影片處理設備及包含同樣設備的產品是否侵犯專利，調查對象包括聯想集團、宏碁、華碩、微星、摩托羅拉。

香港明報報導，這次將調查上述公司出售的一些影片處理設備，和包含同樣設備的產品，是否違法及侵犯四項專利。此次調查是基於美國加州公司VideoLabs提起的訴訟，該公司尋求有限排除令及禁止令。

截至4日上午11時18分，港股上市的聯想集團股價上漲0.29％至港幣6.92元。