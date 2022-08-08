立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅女士(Ms. Agne Vaiciukeviciute )率該國政府官員拜會交通部，由祁文中次長代表接見。(交通部提供)

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅女士（Ms. Agne Vaiciukeviciute）7日至11日率該國政府官員及相關電動車輛產業代表等共11人訪台，並於今（8）日拜會交通部。交通部表示，此次立陶宛訪台目的之一，就是希望探討建立客貨運直航或中停轉運的可能性。

交通部表示，立陶宛是對台灣十分友好的國家，前在國內面對疫情初期，即率先捐助我國Covid-19疫苗，去年我國已在當地以「台灣」的名義設立辦事處，今年9月立國也將在台灣設立辦事處。

交通部表示，立陶宛本次拜會目的包括：第一，為立國港口尋求合作機會，包括港區開發、風電設備製造及海運合作；第二，盼與交通部及華航探討建立台灣及立陶宛之間航空客貨運直航或中停轉運的可能性；第三，推動台灣與立陶宛電動車合作，包含5G及通訊合作，智慧運輸解決方案、無人駕駛車輛等。外交部也表示，交通議題將會是台立雙方交流合作的一大亮點。