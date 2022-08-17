陳時中請辭衛福部長參選台北市長後，當初他力挺的高端疫苗爭議仍持續未解。國民黨立委萬美玲今出面表示，去年衛福部通過高端EUA，要求1年後需檢送效益報告，但直至今日衛福部為何仍未對外公布審查結果？且據衛福部統計，1年多來開封後未使用的高端疫苗多達12.1萬劑，耗損率2.427％，為莫德納的220倍、BNT的485倍，耗損率之高，結果陳時中爛攤子一丟就不管了，台北市民會埋單嗎？

陳時中轉戰台北市長選舉後，萬美玲今出面砲轟高端爛事一籮筐，陳時中不該就這樣甩手落跑。

萬美玲說，當初衛福部針對高端疫苗的採購及實際驗收數量為500萬劑，而高端在採購合約明確承諾，願意免費贈送20萬劑高端疫苗，但截至目前為止，當初承諾的20萬劑給了嗎？以1劑高達810元計算，20萬劑疫苗沒交給疾管署，等於省下1億6200萬，要求高端若無法依約執行，就該退還1億6200萬公帑。

萬美玲接著說，去年7月衛福部通過高端疫苗EUA的條件，是必須在核准1年後檢送「國內外執行疫苗保護效益報告」，經詢問後，衛福部於8月日回文高端已在7月27日提交報告，目前正在審查，但今天已是8月17日，衛福部為何仍不願公布審查結果？

萬美玲也說，陳時中今年2月4日再度替高端背書，強調獲得WHO認證的機會相當高，且已獲得7個國家的認可。但請問，到今天為止，高端有獲得WHO認證了嗎？這無疑是陳時中的謊言；尤其，認可高端的國家，經向衛福部詢問後，也只有說巴拉圭、索馬利蘭共和國及史瓦帝尼，其他國家到底是哪幾個？陳時中的背書還算數嗎？

萬美玲更說，政府採購高端500萬劑，但日前詢問高端使用狀況，衛福部回應，截至8月1日為止，共接種295.3萬劑，捐贈15萬劑，庫存177.6萬劑；截至8月8日為止，屆期銷毀疫苗為7324劑，「耗損數量」為10萬8703劑，原因是醫療院所操作不慎，或開封後沒施打造成耗損。

萬美玲接著說，由於耗損數量驚人，因此本月中再次發文追查原因，結果衛福部更新數據後又說，截至8月12日為止，高端疫苗耗損量為12.1萬劑。她說，「等於8月8日到8月12日，高端疫苗就耗損1萬2663劑，以一劑810元計算，4天就燒了1025萬7030元。」

萬美玲強調，經向衛福部確認，高端耗損率高達2.427％，但AZ只有0.048％、莫德納0.011％、BNT最低只有0.005％，等於高端疫苗的耗損率是AZ的50倍、是默德納的220倍、BNT的485倍，衛福部應說明為何有這樣的落差？

萬美玲喊話，當初疫情指揮官就是陳時中，這些問題都屬於他的責任，雖然早就已經計劃選舉，但也不該把爛攤子一丟就不管，如果真的就是這麼沒有責任感、沒有誠信，相信台北市民也不會埋單。