中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬802例本土新冠肺炎個案，新增22例死亡，指揮中心發言人莊人祥表示，上禮拜一整周疫情較前一周上升0.9%，本周持續持平或朝向升高都機率高。

指揮中心上周指出，最快八月中下旬，將因為BA.5疫情出現「颱風」，提醒民眾做好「防颱準備」，國內疫情目前仍處於平原期，莊人祥今天表示，觀察上周整周的確診數，整體較前一周升溫0.9%，他認為本周持續持續持平，或微升高的機率高。

莊人祥表示，BA.5在社區超過30~50%，疫情才會明顯快速上升，不過目前上周台北市百分之10，全國5%。

面對開學在即，6個月到4歲接種的嬰幼兒BNT疫苗尚未到貨，莊人祥也表示，已經與廠商簽約，目標要趕在八月底前，也就是學校開學前到貨，他也強調，由於BNT因應兒疫苗測試品已經到了，屆時封緘檢驗可以減少7天，盼讓孩子盡快開打，有足夠保護力。