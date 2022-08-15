中央流行疫情指揮中心今公布，BA.5連爆33例，甚至還出現首例的本土BA.4個案，台北市長柯文哲出席疫苗第四劑催種記者會，他呼籲，公衛學上很擔憂，疫情將在9月初再達到洪峰，柯指出，會讓醫事機關、防疫旅館等單位先接種，9月1日起也會開始檢查，如果機關該打疫苗沒打，施打人員低於90％將會公布名單。

柯文哲表示，日本每天平均20萬，南韓也開始增加，亞洲周邊國家也是，感覺因為BA.5變種病毒的關係而上升，如果日本南韓這樣變化，沒理由台灣逃的過去，所以公衛學上很擔憂，9月初每日確診人數可能超過3萬，但疫苗太早打也沒用，拖了很久也許隔了半年，抗體又掉下來。

柯文哲說，估計敵軍在9月出現，台北市要開始加強打第四劑疫苗，一開始剛打下去疫苗濃度最高，可以抵擋疫情反撲的洪鋒。

柯文哲也說，北市的策略是先讓醫事機關、防疫旅館、防疫計程車等機關接種第四劑疫苗，9月1日會檢查，凡是機關該打疫苗沒打疫苗，低於90％會公布單位名單；65歲以上長者也有催打的計畫。

衛生局則表示，台北市的預約平台，也將延長周二至周五開放，另外醫院有開特別門診的時間，也可以讓民眾現場掛號施打，聯合醫院和院外門診部都有固定疫苗開診時段，市民朋友可以在衛生局網頁或收到催種單後就能查詢。

針對第四劑疫苗施打，柯文哲說，打橄欖球準備要撞擊要擺那的姿勢，如果人家沒有要撞擊你，太早擺姿勢沒意義，估計可能是9月出現洪峰，從現在開始未來半個月，台北市民該打就要打。