台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議後，雙方今（18日）正式同意啟動台美貿易協商談判。行政院政委鄧振中表示，貿易倡議對台灣會有4大好處，盼9月就舉行第一次會議、在台灣採實體方式進行，仍須與美方進一步溝通，此外，將優先關注貿易便捷化、中小企業等議題。

鄧振中表示，會盡速跟美方敲定日期，舉辦第一次會議，尚在討論中、時程會很快，雙方目標就是盡快在若干部分達成協議就簽署，談判不容易說何時可完成，雙方企圖心都很高，希望盡快完成。

他說，目前旅行也愈趨便利，當然希望談判可以快一點，盼下個月就舉行第一次會議，當然還是要視美方的時程，台灣會希望快一點，貿易便捷化、中小企業等議題很重要，這些都是優先處理項目，相信第一次會議後優先項目會更明確。

鄧振中表示，就整體而言對台灣的利益有四大好處，透過協定簽署可以加速雙方法規的調和、協調，深化台美經貿關係，假設美國行政部門可以簽署關稅時，就可以朝著自由貿易協定簽署，再者，是高標準可以提升台灣新世代的競爭力，可以吸引外資、美資來台灣投資；最後可以提升台灣經濟層次，勞工、環境保護更周到，提升台灣及企業的形象，就有更多機會參加國際經貿組織，類似「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

他說，第四雙方可以共同討論抗拒來自第三國的經濟脅迫，協定可以擴大台灣農產品、加工品出口的好處，貿易便捷化可以讓通關、文件審查可以加速，農產品可以快速進到市場，增加檢驗規範一致，鳳梨、加工後肉製品、蘭花等都希望擴大美國市場。

此外，協定也會討論如何幫助中小企業、數位經濟規劃，增加服務業出口等機會，另外還有勞工、環保、婦女等，這些議題討論都與國家政策吻合，談判要小心謹慎，準備非常妥善，約有20多個部會與未來談判有關，還是要非常謹慎、妥善準備因應協定。

關於經濟脅迫，鄧振中補充說，大家都可以看出來實施經濟脅迫的就是中國，對象不僅包含台灣還有美國等其他國家，傷害世界經貿秩序，所以才要納入與美國談判的項目之一。