台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議後，雙方今（18日）正式同意啟動台美貿易協商談判，將優先關注貿易便捷化、中小企業等議題。行政院政委鄧振中表示，貿易暨投資架構協定（TIFA）與21世紀貿易倡議兩者目的都很清楚，不會一個取代一個，盼能夠同時俱進。

鄧振中表示，TIFA是處理雙方貿易關係所面臨的問題，例如特定產品、新的產品如何檢驗、符合標準，是個別案件處理，反觀，貿易協定談判是要簽署協定著重於體制面、制度面、協定面。以往TIFA談的項目若包含體制面、制度面、協定面等特性，則會移到貿易倡議來處理。

他強調，TIFA、貿易倡議目的相當清楚，不會一個取代一個，今年TIFA時程尚未與美方討論，兩者目的都很清楚，希望兩者都能同時俱進。

媒體關注除了貿易便捷化、中小企業等優先議題外，是否還有其他優先議題，鄧振中說，反貪腐議題雙方體制也相當，也是一個好的候選題目優先處理，將來要如何處理，是要一個議題簽署一個協定或若干議題一起簽署，彈性而言都是可行的，未來若能夠若干議題包裹式一起簽署，應該可以處理體制性的問題，也有其好處。

鄧振中也提及，盼第一次會議採實體會議較佳，整體事項加上各別議題，實體會議會較有效率，但還是要跟美方討論，在台灣舉行會盡地主之誼做最好的安排，至於經濟脅迫問題，討論該議題時會放在第11個議題非市場政策與作法再討論。

關於勞工及環保議題，鄧振中說，台灣的勞動環境已經有相當完整的法規體制、相當妥善，如今看到的就是遠洋漁工的問題待解決，已經有完整計畫，由政委羅秉成主持；環保則關注於減碳目標及不希望環保執行造成出口貿易障礙。

鄧振中說，提升環境保護也是議題之一，未來共同合作、規範，更確定走向2050年的減碳目標，至於是否會發展成再生能源合作，還是要視雙方合作的進展。