台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議後，雙方今（18日）正式同意啟動台美貿易協商談判，將優先關注貿易便捷化、中小企業等議題。對此，行政院長蘇貞昌表示，象徵台美經貿關係的突破性發展，將為台灣產業拓展大好商機。

蘇貞昌今（18）日在行政院會表示，「台美21世紀貿易倡議」正式啟動雙邊談判，象徵台美經貿關係重大突破，也增加國際投資台灣的信心，而相關談判內容亦展現台灣對環境保護及勞工權益的重視，有助於我國推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），擴展國際空間。

蘇貞昌說，希望藉由此次談判，為台灣產業帶來大好商機，並請相關部會與行政院經貿談判辦公室通力合作，早日完成台美雙邊協定簽署。「台美21世紀貿易倡議」正式啟動雙邊談判，將進一步提升台灣經濟層次，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國及全球的資金和技術。

蘇貞昌進一步指出，相關談判內容也展現台灣對環境保護及勞工權益的重視，不僅有助於我國推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，擴展國際空間，也更將透過台美雙方共同經濟合作，對抗可能來自第三方的經濟脅迫。

此外，蘇貞昌表示，政府也希望藉由此次談判，擴大台灣農產品出口機會、協助中小企業擴展國際市場、拓展台灣的數位經濟能量、增進服務業出口機會，這些都是台灣產業的大好商機。最後，請相關部會與行政院經貿談判辦公室通力合作，早日完成台美雙邊協定簽署。