中央18日公布新竹縣新增693例確診案例，分別為330位男性和363女性，年齡分布在0歲至91歲，12歲以下117位、65歲以上62位，確診者集中在18至64歲青壯年佔7成。目前新竹縣居家隔離950人，居家照護列管2231人，今年累計確診129245人。

新增確診者分布為竹北市282例、竹東鎮115例、湖口鄉79例、新豐鄉70例、新埔鎮43例、關西鎮23例、芎林鄉18例、橫山鄉13例、寶山鄉18例、北埔鄉11例、峨眉鄉5例、尖石鄉11例、五峰鄉5例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣各合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所接持續安排各廠牌、各劑次疫苗接種服務，假日視情況開設社區接種站，方便家長攜帶孩子、或平日沒空的鄉親前往接種，請民眾多加利用。

衛生局表示，國內已進入登革熱流行季節，今年迄今累計15例登革熱境外移入病例，近期全國高溫且各地都有豪大雨發生，雨後若未及時清理環境積水容器，將利於病媒蚊生長，提醒民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源。

民眾外出或在家中也應加強防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史。

竹縣疫苗地圖：

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竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

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