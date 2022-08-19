立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅女士因訪問台灣遭到中國制裁，立陶宛外交部今天表示，已針對此事向中國提出正式抗議，要求取消對她的限制措施。

路透社報導，中國外交部12日宣布對愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）實施制裁，並暫停與立陶宛的國際道路運輸合作。立陶宛外交部要求中方撤銷這一舉動，並恢復與立陶宛在交通領域的合作。

立陶宛外交部聲明稱：「中國單方面的決定沒有道理，既違反國際法也侵犯立陶宛主權。」

立陶宛去年允許台灣在首都維爾紐斯設立事實上的大使館「駐立陶宛台灣代表處」後，中國將與立陶宛的外交關係降級，並施壓跨國公司切斷與立陶宛的聯繫。

歐盟在今年一月間向世界貿易組織（WTO）指控中國對立陶宛採取歧視性貿易作法，表示這威脅到單一市場的完整性。此舉獲得美國、英國、澳洲和台灣的支持。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110818