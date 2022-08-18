美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引起中國大陸強烈反彈，解放軍在台灣周圍進行實彈軍演並大舉跨越海峽中線。美國國務院東亞和太平洋事務局助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）今天在電話記者會上表示，中國利用裴洛西訪台作為藉口，對台灣施加軍事壓力，預期北京在未來幾周、甚至幾個月都會持續這樣做。

康達強調，裴洛西議長訪問台灣並非史無前例，也符合美國的「一中政策」，然而北京卻以其為藉口，對台灣施加更大的壓力並企圖改變現狀，危及海峽兩岸以及印太區域的和平穩定。

康達批評中國不但對裴洛西訪台反應過度，而且其反應還帶有前所未有的挑釁性、破壞性。中華人民共和國用十幾艘軍艦包圍了台灣，時至今日，仍有數艘軍艦在台灣周遭。「這些行動是中國加強對台灣施壓的一部分，我們預計這將在未來幾周和幾個月內繼續展開。」

康達指出，美國不論是公開或私底下都已經向中國明確表示哪些事情已經改變？哪些事情沒有改變？美國仍然致力於以《台灣關係法》、三個聯合公報和「六項保證」為基礎的「一中政策」，我們反對任何一方單方面改變現狀，我們不支持「台灣獨立」，期待通過和平方式解決分歧。「雖然我們的政策沒有改變，但考驗來自於北京的脅迫，中國的言行正在嚴重破壞穩定。」

康達進一步指出，所謂的「改變」不僅發生在過去幾天或是幾周，而是在過去的幾年內，北中國對台灣施壓和恐嚇的活動明顯且穩定地增加。北京冒著誤判的風險，威脅到台海的和平與穩定；維護兩岸和平與穩定不僅是美國的利益，更是國際關注的問題，事關地區和全球的安全與繁榮。

被問到美國如何因應中國機艦跨越海峽中線「常態化」？康達說，美國將繼續在台灣海峽和任何國際法允許的地方航行與行動，正如過去幾十年來所做的那樣；美國也將繼續履行《台灣關係法》規定的義務，協助台灣保持援助和自衛。