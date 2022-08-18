年底選舉，民進黨提名新竹縣地方公職候選人有18人，16日由副祕書長林飛帆、立法院黨團總召柯建銘總及邱泰源立委，共同宣布提名人選名單，縣黨部主委鄭朝方指出，在選戰倒數100天召開提名記者會，就是希望提名同志可以拚百分之百的勝選。

林飛帆表示，新竹縣有許多來這裡工作和成家立業的年輕人，竹縣值得更好的環境，一人一票送在場的候選人進公職，改變竹縣。

柯建銘指翻轉新竹，改變的時刻到了，這次擔任起總督導，會持續並肩作戰，改變新竹天際線，新竹縣和竹北市分別提名周江杰和鄭朝方2位新的政治代理人，沒有時代差別，帶領地方讓中央地方連線。

立委邱泰源也表示，選對基層民意代表，才能反映地方需求，創造更好的生活環境，新竹值得更好，中央跟地方一定要連結，請大家支持在場候選人，一起翻轉竹縣！

鄭朝方表示，提名的參選人不論是爭取連任或是新人，都是清廉、清白、認真服務，關注各階層的權益，並且重視居住正義，是符合民眾期待的一時之選，新竹縣有信心拚出勝選！

被徵召競選新竹縣長的周江杰表示，竹縣的施政藍圖長期以來都在他腦袋中，台灣正面臨國際產業鏈重整的當下，他將全力以赴，讓竹縣能有更好的生活，更好的環境，更好的交通，更好的教育，要讓更多的青年世代能回鄉幸福生活。

民進黨提名縣議員為，竹北市張珈源、蔡蕥鍹、歐陽霆，新豐吳傳地，湖口何建樺，竹東楊昌德、北埔峨眉范文鴻、關西吳發勝、平地原住民法隆伊佑。鄉鎮市民代表提名竹北市范格菱、曾玉菱、邵啟月，新豐葉高潔、關西鍾國強、五峰喇藺猶命、尖石馬沙巴浪。