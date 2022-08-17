國民黨今中常會提名新北市長侯友宜參選連任；民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，國民黨就是要侯他背書，社會所關心的議題包括會不會中途落跑，都必須跟新北市民講清楚。

林佳龍與民進黨台北市長人選陳時中今出席「民主前進挺18」支持18歲公民權宣誓記者會後接受媒體聯訪，被問到提名的侯友宜被外界形容不藍不綠、跟國民黨保持距離太自私；林佳龍認為，每個政治人物都要為自己決定負責任，這是一體兩面。

他說，不沾鍋也會沒有自己的態度，所以侯友宜今天接受國民黨提名，他要先說恭喜，但同時也會開始被檢驗，每一個參選人都是如此，過去不管是跟朱立倫或是韓國瑜切割，自有選民評判。

他指出， 侯友宜被國民黨提名了之後，也就是要為侯背書，社會所關心的議題無所迴避，包括會不會中途落跑，因為這有前科（指朱立倫）， 必須跟社會講清楚， 不然就會成為每次在提名完後承諾跳票，最後事實上就是在欺騙新北市民。

他強調，自己有簽署不落跑聲明，如果新北市民投票給他，當選，他一定坐滿4年，但侯友宜不承諾，有可能半途落跑，他會呼籲新北市民，投票給有承諾會任期四年的候選人 。