桃園專勤隊擴大取締不法移工，上月共計查獲75人，其中更赫見1名毒品通緝犯。（桃園市專勤隊提供／陳夢茹桃園傳真）

疫情趨緩，出入境航班逐漸恢復，移民署北區事務大隊桃園市專勤隊成立專案小組擴大取締，7月查獲75名失聯移工，其中更包含1名毒品通緝犯，後續移由司法機關偵辦後依法遣返回國，另針對轄內重大工程合法移工，將會同勞動局加強勞動安全檢查及加強法令宣導。

專勤隊表示，蒐集疑似有雇用失聯移工熱點及藏匿地點等相關情資後縝密佈線，7月啟動數次大規模拂曉查察勤務，桃園地區共查獲75名失聯移工。28日攔車盤查勤務中有2名失聯移工聯手衝撞車門，企圖逃竄躲避追緝，仍遭制伏在地，經身分查核後赫然發現其中1人為毒品通緝犯。

專勤隊說，為求標本兼治，特別會同勞動局人員分別於6月9日、7月19日先後2次至轄內外籍移工宿舍進行勞安檢查及法令宣導，呼籲在台移工切勿聽信同鄉慫恿脫逃，除可能遭受不當對待及剝削，也將喪失原有福利及保障，若經治安機關查獲到案，不僅立即強制驅逐出國，管制一定期間不得再次來台。

專勤隊另也提醒，如民眾在任何時間、地點有發現外來人口從事非法活動或工作，可以記錄發現時間、處所及案情，向各地專勤隊檢舉，政府對任何外來人口在台從事不法行為絕不姑息，會積極偵辦嚴懲不貸。