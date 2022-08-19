基隆市刑警大隊查獲印度籍工程師在公寓大樓內種植二級毒品大麻，移送新竹地檢偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市刑警大隊查獲印度籍工程師在公寓大樓內種植二級毒品大麻，移送新竹地檢偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局刑警大隊日前接獲情資，有犯嫌在新竹一帶種植二級毒品大麻，經過長達1個多月的蒐證，18日持搜索票，查獲大麻成株、乾燥成品、種子及相關種植設備，全案依涉嫌毒品罪移送新竹地檢偵辦。

據瞭解，尚姓犯嫌是來自印度，年約30歲左右的外籍工程師，目前在新竹從事資訊業。他向警方供稱，他透過網路發現海外有人在賣大麻種子，就透過管道取得，並且在自住的公寓大樓內栽種。

尚嫌向警方強調，他雖種植大麻，但純粹是自用，並沒有銷售給其他人的意圖及行為。但警方仍扣押尚嫌的手機及相關通訊設備，企圖釐清尚嫌大麻種子來源及成品去向。

警方以現行犯當場逮捕尚嫌，全案依涉嫌毒品罪移送法辦。基隆市警察局強調，大麻依據毒品危害防制條例仍明訂為第二級毒品，禁止種植、運輸、販賣與施用；呼籲民眾切勿追隨盲流接觸毒品，殘害身體又犯法得不償失。

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