民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

新竹公園不只有百年古蹟與黑松！民進黨新竹市長參選人沈慧虹推出網路節目「慧虹認真散步」，第五集來到百年歷史的新竹公園，分享獨家青春路線，沈慧虹一路散步聽搖滾樂、高溫千度手做玻璃、大啖冰品與南洋甜點，邀請大家跟上青春的腳步，體驗夏天充滿活力的新竹公園。

「吃甜點充電，才有力氣繼續探索！」沈慧虹首先分享南洋料理餐廳「豔麗」，由新移民女性落腳新竹，創業成功、實現新竹夢，一走進店家，色彩繽紛的甜點映入眼簾，手刀購入紫米紅豆、桂花以及她最愛的「彩虹娘惹糕」。

不只新移民女性在這座城市創業生根，熱愛音樂的年輕人，也在新竹，找到發光發熱的舞台。

帶著滿滿幸福甜點，沈慧虹一路從豔麗散步到新竹公園的秘境，到風LIVEHOUSE「東風音樂祭」聽團搖擺，舞台上交大生成軍的樂團「Blueburn」盡情演出，沈慧虹也與台下百位熱情觀眾，隨著搖滾節奏放鬆心情。

一路散步到新竹公園內的「春室Ｇlass Studio」，沈慧虹在上千度高溫中親手製作玻璃杯，滿身大汗完成「虹姐冰裂杯」，上樓再大啖春室冰棒、喝氣泡水，直呼一日體驗高溫烘烤、0度冰棒，太過癮了，也邀請爸爸媽媽帶著小朋友來放電一整天。

沈慧虹說，由新竹在地玻璃產業春池籌備的「透明祭__Galas 」結合8個城市、54個店家，只要7/2-9/25於合作店家消費，就可以獲贈透明幣，創造循環經濟，「豔麗」、「春室」都是參與店家。新竹市玻璃藝術節也有相關兌換優惠，於9/9-9/25週末於新竹公園舉行市集，歡迎大小朋友同樂。

沈慧虹分享市府團隊過去八年的努力，「做公園不是只有翻新，更把設計力跟美感導入整個城市」，讓新竹公園與周邊有了很大變化，串連新竹動物園、新竹田徑場、假日花市，成為假日散步親子最佳去處。

私房分享也獲得網友共鳴，網友附上美照留言「夜晚的新竹公園更美麗」，也有網友直呼田徑場改造前後差異太大，令人驚艷。

「慧虹的認真散步」第五集「新竹公園 ＧＯ」於本週四上線，步行路線已經累積12公里，沈慧虹說，未來請大家鎖定臉書，跟著她繼續用雙腳走遍每個角落，帶大家看到不一樣的新竹。