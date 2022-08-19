民進黨新北市長參選人林佳龍昨(18日)晚間出席「新北大翻新 議員逗陣拚」活動，現場鄉親及原住民族朋友熱情迎賓，以歌舞為他加油打氣。他今(19日)在臉書貼文談到，十分關心原住民族群的政策，過去在台中市分別催生原住民電視台、補助原鄉安裝電視訊號接收器，更實現「原住民55歲以上免費裝假牙」的政策，因此若選上新北市長，也將為新北市的原鄉發展、原民權益來持續努力。

林佳龍分享，昨晚現場有很多原住民族朋友，用阿美族語熱情的為他加油打氣，感受到滿滿的原民活力，好朋友錦雄議員也為他掛上「情人袋」，象徵與原住民族的友好結盟。

林佳龍也談到，自己十分關心原住民族群的政策，過去在台中市長與新聞局長任內，也分別催生原住民電視台、補助原鄉安裝電視訊號接收器，推動「和平專案」為原住民族朋友增加福利，同時實現「原住民55歲以上免費裝假牙」的政策。

因此林佳龍昨在現場特別承諾，若有機會當選來服務市民，也將為新北市的原鄉發展、原民權益來持續努力，上任立即推動「新北大翻新」的願景，要讓新北成為台灣真正的新首都，為新的新北市來努力打拚！