前新竹市長林智堅接受媒體專訪時提到，對民進黨新竹市長參選人沈慧虹在新竹選情仍具信心。沈慧虹19日表示，林智堅過去8年政績就是最好輔選，她也認為新竹人理性、高水準，不會樂見選舉陷入口水戰、烏賊戰，接下來也會持續透過政見、勤走基層，爭取選民認同。

針對林智堅未來會在新竹選舉中，扮演什麼樣的角色？沈慧虹表示，林智堅過去8年的政績就是最好的輔選，新竹的進步不只市民有感，更是有目共睹，這些都是扎扎實實的政績。

「吵來吵去互相攻擊，不是我個性」，沈慧虹說，但若有不實言論，也一樣會澄清，新竹市民不樂見烏賊戰、口水戰，她也強調，近期已經辦了約40場的慧虹開講，開了超過10場政策記者會，教育政見也受到教育團體等各界的認同。

至於沈慧虹接下來的選戰策略，主要會以政見為主，並勤走基層，聽取市民意見，透過各種方式，讓更多民眾看見她的政見。

民進黨新竹市議員、沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥也說，自己在地方上掃街時，也曾遇到選民要他向林智堅轉達「加油」的心聲，他認為林智堅8年來政績有目共睹，作為參選人也會希望林智堅為自己輔選。