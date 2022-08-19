國民黨苗栗縣長參選人謝福弘，18日北上晉見前總統馬英九，由馬英九在謝福弘競選背心上簽名打氣。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘，18日北上晉見前總統馬英九，由馬英九在謝福弘競選背心上簽名打氣。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，18日專程北上見前總統馬英九，馬英九表示力挺謝福弘，呼籲藍軍團結，並當面勉勵謝福弘「我們對你有信心，苗栗就交給你了」。馬英九並在謝福弘的競選背心上親自簽名寫上「馬英九力挺」，來宣誓力挺正藍軍，對國民黨提名的人選有十足信心。

謝福弘是在18日由國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻陪同，一同晉見前總統馬英九，對於國民黨各縣市長的選將提名人選全數到位，卻傳出有非國民黨提名的人選自稱正藍軍，馬英九表示力挺謝福弘，呼籲藍軍團結，並當面勉勵謝福弘「我們對你有信心，苗栗就交給你了」。

謝福弘晉見前總統馬英九時，馬英九以辦公室的書法「同胞須團結，團結真有力」勉勵謝福弘，表示這是蔣渭水發表的名言，說明即使面對艱難，只要團結積蓄力量，就能眾志成城達成目標。因此苗栗參選工作起步雖晚，只要藍軍團結，一定能樂觀看待選情後勢。

馬英九還當場在謝福弘的競選背心上親自簽名寫上「馬英九力挺」，表示力挺正藍軍，並且拍攝勉勵謝福弘的影音，高聲精神喊話，中氣十足，表示對國民黨提名的人選有十足信心。

謝福弘也表示，馬英九總統的廉潔操守令國人印象深刻，馬總統也告訴他，選民選擇一個候選人，需要時間了解候選人的人格、政見，馬英九總統對謝福弘很有信心，也相信選民一定會做出最好的選擇，把苗栗交給謝福弘。馬英九也答應謝福弘邀請，一定會到苗栗為謝福弘站台加油，呼籲藍軍唯一團結支持謝福弘。