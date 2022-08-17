謝福弘（右）自評行政經驗勝過其他參選人。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，接受廣播節目專訪時提到，鄉親都大讚他像土地公一樣「有求必應」，他也認為，相較其他候選人，具備豐富的行政經驗是他的優勢。

謝福弘昨天16日接受專訪時說，雖然國民黨在提名時間拖得比較長，但自己這幾個月拜訪基層的時候，感覺藍軍支持者的氣勢非常高，大家認為國民黨終於推出一個形象比較清新的候選人，讓鄉親覺得「提名對人了」，還大讚他像土地公一樣「有求必應」。

被問到怎麼評估自己的優劣勢，謝福弘表示，自己雖然是選舉新手，卻是施政老手，認為選縣長不是比選舉經驗，而是比施政能力，他深耕苗栗多年，在水利會任職期間早就跑遍苗栗縣18鄉鎮超過無數次，專門去解決問題，而非為了選舉才跑去，還因此被鄉親封為「伯公」，認為他像土地公般有求必應。

謝福弘舉例，當初大千醫院在興建前，醫院總裁曾拜託他處理周遭水利的問題，他一口答應協助，如今醫院已經興建完畢，能夠解決約9萬人的醫療問題。像是去年台灣適逢百年乾旱，苗栗民生用水非常缺乏，在他調度下，才能在維持農業用水的情況下，還能提供了4百萬頓的民生用水，足夠支撐一個月使用，由此可見，自己相較其他的苗栗縣長參選人更具備行政經驗。

被問到會提出什麼樣的政見，謝福弘說，要讓苗栗變成宜居城市，必須減輕年輕人在照顧老幼時的負擔，因此會針對苗栗縣的廢棄學校進行活化，把它們變成托老所、托兒所，並規劃專車接送老人家與小孩，這樣年輕人就可以安心就業，也必須創造優良的就業環境。

謝福弘提到，苗栗還有很大的困境是醫療資源不足，最快且務實的方法就是趕快跟教學醫院如台大和馬偕合作，針對苗栗不同區域的需求，請他們到苗栗成立分院，或是提供目前位於當地的醫院協助。

對於近日國民黨內紛爭，謝福弘也表示，他身為一個忠貞的國民黨員，如果黨中央提名的縣長參選人不是他，也會扮演稱職的輔選角色，為主將開路，絕對不會違紀參選，也不會到處傷害國民黨，謾罵黨主席，所以他在提名前低調應對，就是為了黨內和諧。

謝指出，如今黨中央決定提名他，即使情勢再險峻，他也會一肩扛起向前走，以勝利為目標，全力衝刺，這才是國民黨選將應有的風範。