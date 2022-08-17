民進黨台北市長參選人陳時中今早公布大巨蛋3項承諾「保證安全、體育優先、公布檔案」，台北市副市長黃珊珊回嗆早就都做了。陳時中下午以前總統馬英九探望八八風災時的「金句」比喻，指黃珊珊的回應如同馬英九「我這不是來了嗎？」強調做的不好才諄諄善誘。

陳時中今天下午出席會計師後援會成立大會，他在致詞時說，大巨蛋也是這幾年的問題，今早也提出對大巨蛋的態度，不希望一直吵，每天吵不停沒有進步，整天說別人如何，都不說自己。

陳時中指出，希望把資料公開基於事實辯論，當初就是要打棒球，好幾年過去了一顆球都沒打，大家覺得這東西太慢，對於黃珊珊回應她都做了，但他質疑，如果真的有做好，或在4年前就做好，不會現在才說，就是沒有做好才諄諄善誘，希望改善。

陳時中表示，市民有期待就會講出來，執政者就要回應，不是說「我們已經做了」，陳時中提到馬前總統「名言」，「我這不是來了嗎？」今天黃珊珊也是一樣，講說「全部都做過了」，但問題就是做不好，若做得好就不會說了，未來還是希望可以提出願景想法，一步一步做好。

陳時中更預告，他即將在明日提出都更的相關政策，政策提出後，他也願意接受批判，因為這樣就能共同讓政策更進步。他透露，台北市長柯文哲8年前提出公辦都更的想法是讓他願意投下一票的原因，但他自己有更進一步的想法跟概念，要在明天的政策發表會跟大家討論，因為整個都市需要更新，讓台北更美麗、也更安全。