民眾黨立委蔡壁如在德明財經科技大學的論文被質疑與2001年行政院委託政治大學做的研究報告雷同，蔡壁如今接受廣播節目專訪時強調自己沒有抄襲，也不必主席力挺；至於被問及若抄襲被認定屬實是否辭立委？蔡壁如則回應，先等學倫會結果再說。

對於論文風暴燒到自己身上，蔡壁如坦言「突然變箭靶有點訝異」，不過選舉到了，「打我也是為了打柯文哲」，自己讀碩班不是為了洗學歷，「我也直接跟柯文哲講我的論文沒問題」，所以面對外界質疑回應也很快速，自己早在第一時間主動寫信向老師說明、也和指導教授通過電話，談完後對自己的論文更有自信。

蔡壁如也說，她「不需要主席來挺我」，強調讀書是個人的事，「我自己的事自己負責」。對於台北市議員簡舒培「若論文抄襲屬實是否會辭立委」，對此蔡壁如強調「我對自己的論文很有信心」，至於若被認定抄襲是否會辭職，她則表示一切等學倫會結果再說，更反問「為什麼要隨她起舞？」

談到北市選情形成「三腳督」的情況，黃珊珊是否會被邊緣化？蔡壁如則表示，柯文哲就是培養黃珊珊，讓她有行政歷練，台北市民會知道「柯文哲就是挺黃珊珊」，恐怕被邊緣化的是蔣萬安，所以為什麼蔣萬安最近開始對槓陳時中。

桃園部分，蔡說，小黨要培養一個直轄市候選人市長，是需要時間的，黃珊珊也是從十趴的民調慢慢爬，一直到現在有媒體認為黃珊珊有三十趴的潛力。桃園市長參選人賴香伶也是，起步比較晚，慢慢爬，選舉有一部分是你有什麼驚人的魅力，不然就是比賽誰犯的錯誤少，「說真的張善政的選舉也太佛系了，他講話也沒什麼火力」。

至於新竹，蔡壁如則表示，高虹安非常穩定，新竹市選民很可以接受這樣年輕、有專業支持背景的人，民眾黨覺得最高的勝算就在新竹，最後一定傾全黨之力助選。