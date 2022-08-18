台北市副市長黃珊珊批中央「用盡辦法卡蛋」，內政部消防署今（18）日發布聲明嚴正駁斥，表示遠雄補正後的送審資料仍有多處誤植或不一致，呼籲台北市指派具決策層級人員參與審查，督促遠雄改善。

消防署指出，煙控模擬部分目前正由內政部消防技術審議委員會審議中，所謂「增加多項缺失」，是因爲遠雄基於前一次會議審查意見補正後的送審資料，有多處誤植或不一致情形，多數屬認知上的重大誤解，並非委員會未履行一次告知程序。

消防署認為，執著計算審查意見數量而不重視實質內容，對公安審查無益，為避免造成誤解，請台北市指派具決策層級人員參與審查。

消防署重申，台北市政府現階段該依據BOT合約要求，督促遠雄盡速依法規標準一次完成改善缺失後再送審，以提升審查作業效率，共同維護大巨蛋公共安全。

營建署說明，大巨蛋案尚未獲發評定書，煙控模擬審查與台灣建築中心的防火避難性能設計，是「局部」與「整體」的關係，前者僅針對體育館及部分下沉廣場的排煙設計進行討論，後者則包含區內所有建築物，也就是前者的審查結果，會彙整展現於後者的報告書中。

消防署強調，大巨蛋案為外聘機關代表、學者及專家等組成消防技術審議委員會，依法定程序客觀、公正辦理審查。