台中市中小企業數量多，未登記工廠申請臨登納管破萬家，台中市議員周永鴻、江肇國17日為台中的中小企業請命，指出未登記工廠問題可說是台灣產業發展的「歷史共業」，要求經發局加速審查進度。經發局回覆，已核准半數以上。

周永鴻指出，民國60年代時任台灣省主席的謝東閔推動「家庭即工廠」，也造成後來未登記工廠處處可見的狀況，台中市未登記工廠截至今年3月21日申請納管共有1萬170家，申請納管有8376家，申請臨登轉特登的有1794家，在潭雅神接到不少企業主反映，申請至今審查進度緩慢，令他們憂心忡忡。

周永鴻進一步指出，110年度主計處審計報告中對經發局特別提出意見，台中市「低污染」未登記工廠居全國之冠，到110年底有1398家提出工廠改善計畫，但僅核定170家，經發局審查效率仍有待加強。未登記工廠中許多中小企業是台中產業的中堅力量，更是全球產業鏈中的「隱形冠軍」，希望市府重視產業未來，加速審查進度。

經發局長張峯源表示，台中市申請納管或特定工廠登記收件數量1萬170件，今年2月起新增人力加速審查，審件速度已明顯提升，截至8月12日止，已核准特定工廠及納管案件5294家，核准比率達52％以上，納管申請案件預計9月底前完成初審作業，明年3月前完成全數納管案件補件審查，促使業者可於明年3月19日前提出工廠改善計畫。

經發局補充說明，在既有人力之外，今年度也已聘請輔導團隊協助工廠改善計畫、用地計畫審件，加快審查速度，積極輔導業者於119年3月19日前取得特定工廠登記。為提供民眾查詢進度服務，經發局已辦理未登記工廠資訊系統建置，後續將於經發局網站提供未登記工廠案件審查進度查詢。