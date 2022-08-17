財政部賦稅署17日表示，若個人符合地價稅減免條件且尚未申請適用，必須在每年地價稅開徵40日前（9月22日前）提出申請，當年地價稅才能適用，若逾期申請者，要等到隔年才能適用，依照統計，近五年每年平均申請案件約44萬件。

依土地稅法第17條及第18條規定，個人適用地價稅特別稅率（如自用住宅用地、工業用地等）或符合土地稅減免規則第7條至第17條規定得申請減免者（如騎樓走廊用地等），土地所有權人可依規定項稅局申請適用優惠。

依照財政部統計，近五年（2017年～2021年）土地所有權人申請地價稅適用自用住宅用地稅率課徵及減免稅案件，每年平均約44萬件，除了核准自當年度起適用案件平均35萬件，以及否准適用案件平均5萬件之外，每年仍約有4萬件（約一成）須等到隔年才能適用租稅優惠。

賦稅署也指出，土地所有權人若要從今年起適用地價稅租稅優惠，務必在9月22日前向土地所在地的地方稅稽徵機關提出申請才能適用，其申請截止日距今僅剩一個月。