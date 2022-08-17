台北市長柯文哲日前與內政部針對大巨蛋隔空駁火，但7月底消防署進行防火避難性能審查，委員及審查意見都雙雙增加，審查意見暴增至80項，對此大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，預定8月25日還要再次審查，今年恐無法營運。柯文哲今受訪怒批民進黨為政黨利益犧牲國家利益，「這種嘴臉我實在看不下去。」

內政部營建署日前嚴正聲明嗆柯市府，安全無可取代，不要為了大巨蛋剪綵，對遠雄公司放水，犧牲民眾安全及國家社會安全保障。柯文哲今上午受訪表示，大巨蛋的事已不想多講，整件事要看民進黨良心，但他們為了政黨利益犧牲國家利益，「這種嘴臉我實在看不下去。」

而原先排煙審查原先僅有60幾項缺失，但其中一位委員未到場，以書面方式審查提出缺失，造成大巨蛋審查意見暴增為80多項，柯文哲表示，可笑的是提出意見的委員不來開會，柯再次呼籲民進黨，政治是一個價值，不要為了短期利益犧牲長期利益；少數利益犧牲多數利益；政黨利益犧牲國家利益，該怎麼做就怎麼做，這是最起碼的政治道德。