民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認證論文抄襲，並建議撤除碩士學位，引發各界議論。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗秀出，一份號稱由台大學生發起的連署活動，要求台大重啟林的論文調查，但表單其中一題竟要填表者「發誓」自己是台大人，讓他相當傻眼，直呼原來只要敢「發誓」，每個人都能當台大學生；難怪總統蔡英文「定調」後，林的假論文也能變真的。

楊植斗昨日（11）在臉書發文，秀出一份表單，表示他看到一個號稱由「台大學生」所發起的連署活動，要求重啟林智堅的論文調查，但他往下滑了幾個選項，發現其中有一題竟是要填表者「發誓」自己是台大學生或是校友。

楊植斗痛批，原來只要敢「發誓」，每個人都能當台大學生，難怪蔡英文「定調」後，林智堅的假論文也能變真的，這世界的價值扭曲愈來愈厲害了。

此文發出後獲得逾1200個讚、150則留言迴響熱烈。網友紛紛表示：「特別神奇的是我填選了我不是台大學生、學號部分我直接寫無學號，然後，居然也可以提交成功」、「這是請鬼拿藥單的連署嗎？有報名觀落陰的即視感（誤），是報名元宇宙一日遊啦！」「這什麼死忠仔專用的低能表單，笑死」、「我發誓，我不是台大學生，但是我挺台大，因為公平正義不容扭曲」、「每一個人都發誓，神明就會忙到不行，也就懶得回應，那麼就不靈驗了，蘇光頭發了3次誓即是明證」。