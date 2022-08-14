前桃園市議員王浩宇檢舉民眾黨立委蔡壁如在德明財經科大的碩士論文涉及抄襲，德明財經科大今天下午在官網發表聲明指出，13日已收到王浩宇的檢舉信，將啟動相關審查事實。

德明財經科大表示，王浩宇8月13日寄信給資訊學院院長林建福以及資管系系主任、指導教授，檢舉蔡壁如之碩士論文有不當引用，請校方召開學術委員會審議一事。當日林建福院長已回覆王先生請其依規定向學校教處提出檢舉。

德明財經科大說，教務處13日隨後收到王浩宇的檢舉信件，並依「德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定」啟動相關審理事宜。

另針對王浩宇指收到校方來自於MogenSong([email protected])的回信，卻看到「王浩宇已經被罷免，不是議員」，讓他產生質疑「檢舉跟他的身分有何關係？」

德明財經科大說，經查證，首先該不明身分之寄件者使用的是非校內郵件帳號；再者，王浩宇寄予學校的檢學信件僅限教務長、院長、系主在、指導教授知悉，並未轉寄給校內任何教職員，故無所謂校內教職員email回覆院長之情事。