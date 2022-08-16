民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前在臉書貼出引導車流照片引議。（截自沈慧虹臉書）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前在臉書貼出引導車流照片引議，市議員李國璋認為此舉不當，並向交通隊檢舉。沈慧虹16日對此致歉，表示因雞婆性格，看到交通打結，才忍不住上前引導。

沈慧虹日前在臉書發文，貼出在參與城隍祭時指引交通的照片，指自己交通魂上身，並表示當下發生交通堵塞，而且可能產生行車危險，因此下意識的上前協助導引交通動線，此文一出，引發網友正反兩極討論。

市議員李國璋認為，沈慧虹見市區交通阻塞，便下車而作出不當的指揮交管行為，但此舉並非因遇有交通事故之保護當事人生命身體安全的行為，因此他依據道路交管處罰條例第82條，向交通隊檢舉，​​也批評這難道就是沈所說的「讓專業的來」？

對此，沈慧虹16日表示，「真的很對不起」，也說明當天因看到交通打結，甚至有逆向等安全疑慮，才忍不住出手解決，才會上去導引車流。她也說也許是因自己的「雞婆性格」，但這也是台灣人很可愛的地方，她和台灣人一樣熱血、熱心，只希望當下把問題解決。