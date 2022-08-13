民進黨新竹市長參選人沈慧虹今也到中央商圈聽音樂、逛市集。（王惠慧攝）

新竹市中央商圈「長桌徒步市集」13日熱鬧登場，現場有30家業者擺攤參與，包括文創藝品、甜點美食、地方特色米食及生活工藝等等，人潮絡繹不絕，熱鬧滾滾。

為復興舊城商圈，展現商圈業者的活力與商品魅力，新竹市政府與經濟部中小企業處共同推動舊城商圈輔導計畫，13日上午於中央商場舉辦「中央長桌徒步市集活動」。

今日活動由金曲獎最佳客語專輯得主「黃子軒與山平快」表演揭開序幕，吸引民眾駐足聆聽，現場也有文創藝品、甜點美食、地方特色米食及生活工藝等擺攤，氣氛溫馨熱鬧。

產發處長許智堡指出，市府近年推動舊城再生，藉由辦理商業街區資源盤點，與商圈理事長交流協助商圈組織招商，並結合老屋活化經營補助計畫鼓勵青年創業，媒合業者進駐，活化閒置店面。

許智堡說，市府也透過輔導舊城商圈特色店家，創新商品開發，改善經營體質，鼓勵地方業者了解市場運行趨勢等，盼藉由公部門資源挹注，能夠帶動舊城區消費觀光人潮，讓中央商場再現繁華。

除了徒步市集外，中央形象商圈理事長呂正祥也親自導覽市場走讀巡禮，帶領民眾認識都城隍廟的百年故事，以及周邊歷史人文悠久的傳統商場，透過導覽解說，民眾也可感受到市場的濃厚人情味與飲食迷人魅力。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今也前往活動現場，在黃子軒與山平快的演奏聲中，沈慧虹除了逛市集、購買在地農產品、手工小物，也一一向攤位拜票，懇託支持。