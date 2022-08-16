教育部體育署動滋健身券將於今年8月31日到期，體育署呼籲中籤民眾記得在期限前使用完畢。（體育署提供）

教育部體育署為協助運動產業振興，發放500元動滋券、200元加碼動滋券及1000元動滋健身券，將於本月31日到期，體育署呼籲中籤民眾記得使用。

體育署表示，為聚焦受新冠肺炎疫情影響嚴重運動產業，動滋券（含200元加碼動滋券）適用範圍限定於「做運動」、「看比賽」業者，動滋健身券適用範圍限定於受3劑疫苗限令影響的健身場館業者，截至8月15日止，動滋券領券率79.76%，使用率56.01%；健身券領券率42.74%，使用率37.33%。

從目前總抵用數據來看，運動核心產業兩大類別消費抵用占比為「做運動」類別占86.6%及「看比賽」業別占13.4%，以運動場館業占53.54%、運動休閒教育服務業占26.16%為最大宗，確實發揮振興受疫情影響嚴重運動產業之功效。縣市抵用金額占比則以臺北市占23.47%、台中市占20.23%為最多數，其次則分別為新北市占13.17%、高雄市占12.82%，縣市政府亦可鼓勵在地業者提出加碼優惠方案，把握最後商機。

為了搶搭動滋券、動滋健身券商機，合作店家推出各項加碼優惠方案，如有游泳池場館業者推出憑動滋券入場3人同行第3人免費、賽車場館業者推出使用動滋券送百元抵用券方案，除此之外，健身場館業者也積極祭出健身券專屬優惠，相關優惠資訊可上「動滋券」及「動滋健身券」網頁查詢或逕洽各業者。

另外，中籤民眾可上「動滋券」及「動滋健身券」網頁，查詢可收受動滋券、動滋健身券合作店家進行消費抵用，動滋券、動滋健身券為電子錢包，可分次折抵，中籤民眾至「動滋券」及「動滋健身券」網頁領券後，即可持動滋券及健身券QR Code臨櫃消費抵用，亦可採線上抵用方式，至相關售票平台購買職棒賽事票券、報名路跑活動等，抵用期限至今年8月31日24點止。