內政部今年7月20日公告非都市土地使用管制規則修正、交通部同時公布露營場管理要點，有條件放寬1公頃以下的農牧用地及林業用地可設置露營地，為輔導露營業者營區合法化，縣府邀請業者一同溝通交流。不過業者認為公告的規範說明模糊，擔心實際上是「看得到吃不到」，縣府將蒐集意見後向中央反映。

新竹縣內露營場家數初估有300多家，目前多數屬於不合法狀態，在中央放寬相關規定後，縣府旋即召開跨局處會議，統整各單位意見，以利提供業者確切、可行的申請流程，全力輔導縣內露營場業者邁向合法設立登記。縣府與露營場協會、業者舉辦交流會議，盼輔導業者盡速合法化。

過去露營場地違規原因大部分是因為設在農牧、林業用地上，不符合土地管制法規。內政部今年7月20日公告非都市土地使用管制規則修正，有條件放寬1公頃以下的農牧用地及林業用地可設置露營地，無論在農牧或林業用地上，都可以有條件申請營地面積10％的營位設施及衛生設施，農牧用地另可申請管理室，但總面積不得超過660平方米。

交旅處長游志祥表示，1公頃面積扣除660平方米，剩餘的9000多平方米空間，「可以拿來做什麼？」他表示，目前中央公布的政策相當模糊，地方政府與業者們也想確認660平方米以以外的空間，是否有明確規範，例如應該種草或是種樹等，否則業者寫完申請企畫書被打回票，讓人無所適從。會議中有業者表示，660平方米空間實在狹小，在中央沒有進一步說明之前，大家都擔心就算規定放寬也是「看得到吃不到」。

交旅處指出，將持續蒐集各方意見，並針對要點內容疑義部分，請中央主管機關釋疑，讓業者申請案件有所依循。未來會積極輔導各家業者依法申請並納管，並持續推動露營休閒活動成為竹縣觀光發展亮點，帶動露營場觀光產業發展。