誠正中學校長陳宏義（陳志賢攝）

法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

法務部為了讓受司法矯治的少年能夠順利重返校園、適應社會，與衛福部推動「司法矯治少年家庭支持輔導方案」，自110年度由矯正學校誠正中學首先試辦後，決定自111年度起再將其餘3所矯正學校明陽中學、敦品中學、勵志中學一併加入或擴大實施該方案。

法務部表示，法務部與衛福部共同推動試辦「司法矯治少年家庭支持輔導方案」，是以貫穿式保護服務，針對進入司法系統中的少年及其家庭關懷輔導，並持續至少年離開矯正學校之後的追蹤輔導。

法務部擇由誠正中學首先試辦，該校即從110年度起積極規劃、籌辦相關之網絡聯繫會議，藉由每季召開跨部會、跨機關網絡橫向聯繫會議，為司法少年提供正向家庭能量與身心健全環境，減少犯罪之危險因子，讓逆境少年能夠乘風向前行。

法務部指出，經由誠正中學持續的跨機關合作，包括協助家庭與小孩間各項需求評估、社工陪同家屬探視小孩之家庭情感連結與支持、親子溝通與親職技巧增能以修復家庭關係及各項協助少年出校後就業、就學之社會適應能力培養等，已辦理三季之「逆境少年及家庭支持服務網絡聯繫會議」，參與的法官、保護官、社工及學校人員高達673人次，會議中針對每位學生個別狀況充分討論，量身定做每一位逆境少年的家庭支持與輔導作為，實踐「一個都不能少」的承諾。

法務部長蔡清祥日前指示矯正署，將4所矯正學校（誠正中學、明陽中學、敦品中學、勵志中學）自111年度起均將加入或擴大實施「逆境少年及家庭服務計畫」，透過群策群力，給逆境少年們一個能夠健全成長茁壯的家園。