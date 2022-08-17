差點變成大白鯊的食物。澳洲一名17歲少年日前到海邊捕魚，他跳入海中用魚叉射中一條魚，未料魚流出鮮血引來大白鯊，大白鯊把少年的腿當成獵物狠咬，造成少年腿部大片肉被撕咬下來，朋友發現後趕緊將他拉上岸，送醫後幸運撿回一命。

綜合外媒報導，17歲少年帕斯科（Luke Pascoe）近日與朋友康納（Conner Shirley）到西澳洲（Western Australia）南部的奧班尼（Albany）海岸捕魚，當時他拿著魚叉跳入海中，在約10公尺深的海中叉中一條魚，隨後開心的浮出水面，豈料魚流出來的鮮血，引來長約16 英尺（4.8公尺）大白鯊的注意。

大白鯊迅速朝帕斯科的方向前進，試圖搶奪魚叉上的魚，卻咬到帕斯科的腿部，導致他整塊肉快被扯下來，帕斯科的朋友康納馬上意識到不對勁，用最快速度將他拉上岸，並用潛水帶做出臨時的止血帶，綁在帕斯科的腿上，再背著他穿過岩石，抵達2公里外的車上後開往醫院，帕斯科才撿回一命。

帕斯科回憶說，當下被咬傷後，他完全沒感覺到痛，「我欠康納一條命，我躺在病床上心想，能活到今天真的非常幸運」，目前他正在康復階段，雖然傷口還是有些痛，但復原狀況非常良好，此外，帕斯科也表示，雖然差點喪命，但他並未因此感到害怕，日後也會繼續下海捕魚，「這場意外主要是我的錯，而不是鯊魚的錯，這只是牠們的天性」。