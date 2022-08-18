好的緣分可遇不可求，兩人能從相識、相愛到結為夫妻更是難能可貴，然而命理網站「星座上上簽」指出，獅子座、雙子座、雙魚座、射手座婚後不僅不懂得珍惜另一半，還經常因為性格強勢、敏感，或厭倦生活、嚮往自由等原因，與另一半發生衝突，親手毀掉自己的婚姻。

【獅子座】缺乏關愛

獅子在外向來都是比較強勢的一方，總覺得所有人都要聽他們的話才行，而這種情況在談戀愛時還好，獅子甚至願意遷就另一半，但結婚之後獅子遷就的態度就會慢慢消失，甚至連在家都很強勢，似乎忘了對家人的態度應該要溫和，更不能認為對方的付出就是理所當然。

或許另一半願意遷就獅子一時，但要遷就一世估計還是很難的，畢竟人的包容心有限，若獅子不知收斂就很有可能氣走對方，親手毀掉自己幸福的婚姻生活。

【雙子座】不知足

若感情不是雙向奔赴，只是一個人很喜歡另外一個人，那這段感情就只會是一個人的追求遊戲，而非愛情，即便兩人步入婚姻，結局恐怕也不會是幸福美滿。

雙子喜歡追求能讓他們感到新鮮的事物，在感情方面亦是如此，如果上述情況發生在雙子身上，那他們遲早有一天會厭倦這樣的婚姻生活，開始流連於外面刺激的生活，不僅對自己的婚姻失去興趣，甚至想要回歸原點、重頭來過，也不管另一半是否接受。

【雙魚座】不可理喻

雙魚在感情方面非常敏感，對於另一半更是過度依賴，簡直到了沒有對方就沒有辦法活下去的程度，而且雙魚是個多愁善感、沒有安全感的人，一點風吹草動都能讓他們悲傷許久，甚至上演「一哭二鬧三上吊」的戲碼，如此無理取鬧的性格，往往讓另一半忍無可忍，可以說婚姻會滅亡，完全就是雙魚咎由自取。

【射手座】沒責任感

射手是個追求自由生活的人，他們可能會因為有了喜歡的人，所以想要與對方共組家庭，步入人生新的階段，但其實射手並不是很明白結婚的定義，他們確實想要一個家庭，但同時也不想被自己的家庭所束縛。若另一半總是喜歡約束射手的話，他們可能會控制不住自己衝動的脾氣，與對方大吵一架，導致感情生變，可以說不收心又沒有責任感的射手，並不適合一段婚姻。