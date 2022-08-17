有些人遭遇背叛後大受打擊、一蹶不振，有些人反而能從中記取教訓，努力讓生活過得更好。命理專家小孟老師今（17日）在臉書粉專發文分析，獅子座、摩羯座、天蠍座遭人背叛後，反而越過越好。

TOP3獅子座【學習招數，療癒他人】

獅子一旦遭遇背叛，就會學習背叛之人傷害自己的所有招數，並且開始探索這種會背叛他人的人心裡在想什麼，除此之外，當周圍朋友正在經歷類似被他人背叛的遭遇時，獅子也會帶領朋友成長，告知對方要如何運用手段來對付背叛之人。

當朋友有情傷時，獅子就會是最佳的特效藥，因為過往被背叛的經歷，讓他們變成了療癒高手與心靈達人。

TOP2摩羯座【逆風高飛，越挑越好】

遭遇背叛的摩羯會越挫越勇，從這段經歷中記取教訓，誓言未來不會再碰觸相同類型的人，連帶價值觀趨於成熟，審美觀念也轉以著重內涵，因此未來挑對象反而越挑越好。

摩羯年輕時相當重視另一半的外表，長大後則重視心靈內在的提升，當他們遭遇背叛，也會開始重視一個人的心靈層面，所以隨著年齡增長，摩羯交到的另一半越會對自己的味。

TOP1天蠍座【燃起鬥智，悔不當初】

遭人背叛後天蠍會很不甘心，卻也激起了他們對生活的熱情，他們會四處打探背叛之人的下場如何，此外也會不斷咒罵這個人，不過天蠍擅長工於心計，很快地就能恢復生活。

天蠍被背叛後會開始忙著理財，穿著打扮也會變得更有品味，此外也會開始研究流行時尚，打算當個女強人讓自己未來不再那麼輕易的相信男人，待自己的內在、外在都整理好後，天蠍就會等待時機出現，在背叛他們的人面前晃呀晃，讓對方知道自己目前條件有多好。