許多人認為，口才好的人吵架應該也很厲害，不過在現實生活中並非如此，真正吵架厲害的，無非是那些蠻不講理，或說話大聲、喜歡用氣勢壓人的人，和這樣的人吵架，口才好也派不上用場。搜狐號《星座巫師》就指出，跟處女座、獅子座、白羊座的人吵架，即便口才再好也吵不贏他們。

▍處女座

很多人都說處女座就像星座界的唐三藏，因為他們非常喜歡碎碎念，尤其是當你覺得他們做錯了，但他們並不覺得自己有問題時，處女座便會發揮碎碎念的優勢，跟你爭執到你認同他們的觀點為止。

要是你也不服軟，那麼處女座就會到處吵，讓所有人都知道你們在吵架，甚至會故意黑化你，讓你承受輿論的壓力，直到你低頭向他們道歉為止，除非你是處女座命中的剋星，否則想吵贏他們可沒那麼容易。

▍獅子座

獅子座多半給人唯吾獨尊的第一印象，而且在他們的字典裡從來沒有「輸」這個字，所以跟獅子座吵架，其實就是在跟他們的自尊心吵架，想贏他們無非是癡人說夢。事實上，很多時候獅子座也想控制自己不要和對方吵架，但事關他們的自尊心，即使很不想吵架，也要硬著頭皮吵到底，不過這樣的心態在情侶之間是很傷感情的，不依不饒反而會讓對方漸行漸遠喔！

▍白羊座

白羊座雖然不喜歡吵架，但他們也不怕吵架。很多時候白羊座看上去大大咧咧的，好像什麼事都不會放在心上，但若你和他們吵了起來，甚至有幾句話正好戳中他們的痛處，那白羊座一定會選擇跟你大吵一架，甚至對你大打出手，而且你的關係越是跟白羊親近，一吵起來他們說出來的話就越狠，這點相信有很多白羊座的伴侶都感同身受。