每個人對待愛情的方式不同，有些人因為個性內斂、害羞，總是習慣性的將愛意深藏在內心，沒有勇氣示愛，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，遇到愛情會忍不住慾望和情緒的驅動，異性一撩就深陷其中無可自拔。

▍白羊座

白羊座個性活潑熱情，做事情隨心所欲，喜歡什麼就會大膽說出來，面對感情同樣如此，如果他們對一個人有意思，基本上不需要對方太主動，白羊座會熱情示好；反之，不喜歡了就會果斷離開，即便有些人認為白羊座很渣，但這只不過是因為他們忠於內心情感的真實表現。

▍天蠍座

天蠍座雖然外表高冷，但其實內心非常躁動，尤其越是冷漠的天蠍座，反差會越大。天蠍座很少會在外人面前顯露出自己真實的情感，但是對於自己親密的人，卻是十分熱烈，甚至喜歡天天膩在一起，所以千萬別被天蠍座拒人於千里之外的淡漠表情給騙了，只要能夠走進他們的內心，就會發現這座冰山其實是一座活火山，遇到喜歡的人就會臉紅心跳，只要空氣稍微曖昧一點，天蠍就會壓抑不住躁動的心。

▍射手座

射手座熱情大方又好相處，所以異性緣頗佳，加上本身也非常會撩，特別享受互相曖昧的美好感覺，不過要注意的是，很多時候射手座之所以曖昧只是為了滿足自己的慾望，並不會和對方確定戀愛關係，因此被外人冠上花心的形象。但別看他們在異性之間妙語如珠、風趣幽默的樣子，一旦真正喜歡上一個人，射手座就會支支吾吾說不出話來，一改過去忽冷忽熱的態度。