在茫茫人海中想遇到適合的人並不容易，當緣分把兩個人湊在一起，卻有一方不懂得珍惜，那這段感情很可能就會從指縫間溜走。命理專欄《旺好運》指出，雙子座、天蠍座、牡羊座最不懂得珍惜感情，等到感情走向終點才後悔不已。

第三名：雙子座

雙子座在別人面前總是能把表面功夫做到好，但對於伴侶就會完全原形畢露，而且毫不掩飾的把所有的壞脾氣都表現出來，導致伴侶不僅內心壓力大，心情也會感到不悅，無奈最後只能走上分開這條路。

第二名：天蠍座

天蠍座性格敏銳，思維也非常矛盾，因此總是對伴侶忽冷忽熱，當對方提出一些內心感受時，天蠍座也會感到後悔不已，但他們不願意改變自己的心態，只因為他們想贏得這場心理戰。

第一名：牡羊座

牡羊座的自我意志其實算蠻強烈的，也因為這樣，他們在感情中常常會出現很多情緒，並用著自己認為是愛的方式來愛人，但這樣的愛對於另一半來說很可能是種折磨，最後搞得彼此身心靈俱疲。