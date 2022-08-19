懂做人在社會中相當重要，大家在各式各樣的場合中總會遇到形形色色的人，該如何在社交時把握分寸，又能盡力的展現自己最有魅力的一面非常重要，而有3個星座的朋友們就相當懂人情世故，他們細膩的心思往往能察覺到他人的情緒，且他們也很會說話，適當的表達意見卻又不太過逼人，讓親友們都相當喜歡他們，大家一起來看看有哪些星座上榜吧！

⭐牡羊座

牡羊座的大家表面上或許給大家火爆的印象，不過他們的情商其實是很高的，且牡羊座們待身邊的人皆很真誠，親和力十足也讓他們獲得大家的喜愛，而在與親友的相處中，他們非常會體諒大家的情緒，若是身邊的人不開心，他們就會默默守在一旁，若大家生氣脾氣暴躁時，他們也會閉上嘴安撫你，貼心又具有暖意的舉動，讓親友們都讚不絕口。

⭐雙子座

雙子座嘴甜，看事情的角度又圓滑。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座的大家個性活潑開朗，他們一直是社交場合的活躍份子，而這都是因為雙子座們非常會做人，他們不僅有一張甜到不行的嘴，更是有圓滑的處世態度，這也讓大家喜歡與他們相處，且雙子座待人的態度和善，他們認為人與人的相處和諧為上，因此即便與他人發生衝突，雙子座們也會相當圓融緩和，為的就是讓自己與對方都開心。

⭐天秤座

天秤座處事公正讓人信服。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座的朋友們之所以會做人是因為他們心中有一把秤，以公正的態度面對任何人事物是他們的堅持，這也因此造就大家對天秤座們相當信任，而他們也相當貼心，若是在與他人相處時發現對方無話說，天秤座們也會不斷地開起話題，讓大家感受到他們的暖意，對此，天秤座們在社交場合中一直非常受歡迎。