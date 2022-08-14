相信大家在職場上或是在同儕之間，多少都碰過少根筋，不會看場合說話的人，他們往往口無遮攔，在不經意時語出驚人，因此常常得罪身邊的人，不過，12星座中也有幾個星座天生嘴超甜，非常會看場合說話，他們完全可以靠一張嘴走天下，身邊的人只要和他們聊天，就會覺得如沐春風，非常的開心，根本是社交達人！下面小編就來公布上榜名單，看看你身邊有沒有這些星座的朋友吧！

#TOP3 雙子座

雙子靠一張嘴走天下。(圖/觸mii)

雙子座天生喜歡交朋友，說話功力更是打遍天下無敵手，不管在什麼場合，跟怎樣的人相處，他們都可以輕鬆應對，和大家有說不完的話題，而且他們也很懂得「見好就收」，基本上有他們在場合就不太會有尷尬的情況發生。另外，雙子在感情上也是出了名的情話高手，談起戀愛來就像天生自帶「情話嘴」，甜言蜜語張口就來，但卻完全不油膩，跟這樣的對象交往，應該每天都很開心吧！

#TOP2 雙魚座

雙魚浪漫話語製造機。(圖/觸mii)

雙魚座性格溫柔善良，是12星座當中脾氣最好的星座，而且他們嘴巴超甜，特別會說話，加上他們講話溫暖又溫柔，因此和他們聊天就會覺得如沐春風，非常愉快舒服！尤其對待另一半更是明顯，他們會每天瘋狂輸出讚美和甜言蜜語，讓另一半每天都像生活在蜜罐子裡，但卻不覺得膩，所以和和雙魚當朋友或是交往，都可以從他們那裡得到很溫暖的照顧，真的好幸福呀！

#TOP1 射手座

射手平易近人超好聊。(圖/觸mii)

射手座可以說是人見人愛的星座，他們身上有種魔力，總是可以讓所有人都喜歡跟他們聊天，而且射手善於觀察，很會看場合和人說話，非常懂得拿捏分寸「見人說人話，見鬼說鬼話」，和他們聊天完全就沒壓力，超級好聊！所以往往和射手聊天，都會覺得很有共鳴，現在知道為什麼大家都喜歡和他們當朋友了嗎，就是因為他們獨有的個人魅力！