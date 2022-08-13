由唯數娛樂授權研發，台灣首款文豪IP《1930浪漫譚》，與『GameNobility 遊戲貴族』攜手於高雄【2022台灣文博會】展出《1930浪漫譚》，玩家們除了可在展區體驗最新的電腦試玩版外，官方並宣佈將於近日開放STEAM平台試玩版下載。該展於今（12）日起開放民眾進場，喜愛《1930浪漫譚》的玩家千萬不能錯過。

官方指出，本作自2017年即發布專案研發資訊，受到許多女性向手機遊戲玩家和客家文學愛好者的期盼。本作是以1930年代台灣文學為起點來發展世界觀，打造出如夢似幻的浪漫臺北城。

《1930浪漫譚》蜜柑、賴和和吳濁流

玩家將扮演不小心誤闖進神秘時光屋的大學生，因意外而擔負起修復「世界之書」的重責大任，與生活在不同時空背景、充滿獨特個性的文豪名士們一同探索冒險，並尋回名士們所遺忘的記憶碎片，重新拼回記載著文豪們絕代風華的世界之書。另外，透過收集關鍵字系統，還可以拿到名士的專屬禮物，贈送給名士後則可以提高好感度以獲得專屬劇情。

《1930浪漫譚》steam版遊戲畫面

《1930浪漫譚》steam版遊戲畫面

唯數娛樂於2017年正式成立《1930浪漫譚》專案開發團隊，由一群對女性向遊戲十分熱愛的團隊成員所集結而成。1930開發團隊表示，「市面上這麼多優秀的女性向遊戲，連我們身為玩家也十分喜愛這類型的遊戲，卻幾乎都是以日本、中國文化為主軸，台灣這片土地明明也孕育了豐富的文化背景，尤其是1930年代，那個進步飛速的年代，不該讓我們離開學校後就遺忘了那個年代的美好。」當時唯數娛樂進行公司內部的研發提案競賽時，1930開發團隊即用自己對於「創造出擁有台灣文化的女性向遊戲」的強烈熱情擊敗了其他優秀的提案，同時也感動了公司所有高層，唯數期望《1930浪漫譚》以女性向的文豪養成題材做為一顆孵育台灣文創IP的種子，有機會為台灣IP開創一片新的視野。

台灣首款文豪 IP《1930 浪漫譚》

唯數娛樂除了這次與遊戲貴族共同攜手研發的電腦版本遊戲外，目前還有貼圖、NFT、桌遊、手遊等其他相關項目也都正與不同的合作夥伴共同開發中，這次將會以全新IP的概念出發，並在IP的官方粉絲團上陸續公布。製作團隊除了持續優化並發展新的故事劇情和人物角色外，未來也規劃將故事延伸到其他的國家，將日、韓、美籍等同時代的文豪角色和故事收錄其中，期盼將和洋漢文化薈萃的1930年代描繪得更加豐富生動，帶給玩家們更深的體驗和感動。近日將於STEAM開放《1930浪漫譚》試玩版，請玩家們持續關注《1930浪漫譚》粉絲團喔！

《1930浪漫譚》「2022台灣文博會」參展資訊

活動時間：2022年8月10日（三）至8月14日（日）10:00～18:00

活動地點：高雄展覽館（高雄市前鎮區成功二路39號）

攤位名稱：#GameNobility #LT86

攤位編號：Talent100展區

更多關於1930浪漫譚的資訊，請持續關注《1930浪漫譚》官方粉絲團。