材料-KY(4763)2022年上半年營收及獲利同步成長，展望下半年，目前訂單能見佳，今年度訂單已陸續談妥，且有新的絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期2022年營收可望繳出新紀錄的佳績。

另外，在2022年全年度毛利率的部分，有幾項因素將影響2022年獲利表現，值得持續觀察。首先，材料的營收約六成外銷以美金計價，而成本主要為人民幣，美元兌人民幣的走勢將使毛利率略受影響。第二，天然氣價格略微上漲，致生產成本略微提升。第三，醋酸價格從去年十二月初每噸人民幣6,200元左右，下跌至目前人民幣3,400元左右。

濟南大自然新材料財務副總陳界瑞表示，目前醋酸價格下跌，及產能稼動率超過九成以上，將有利於毛利率提升回復甚至超過2020年度的水準，惟天然氣等公用介質的價格仍需持續關注。

在新產品應用及產能規劃方面，擬新增顯示面板用偏光片材料TAC膜之原料三醋酸纖維素，建置5,000噸產能，預計今年底投產；擬擴增醋酸長絲2,000噸產能及17,000噸絲束產能，以因應香菸濾嘴訂單需求及女裝面料市場需求，預計明年第一季及第二季陸續投產；最後，計畫今年下半年擬於台灣成立研發中心，研發生物可降解材料，取代現有石化原料，以適應未來碳中和的歐盟標準。