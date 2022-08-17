(實習記者/黃立辰)2022臺北市教育博覽會8月17日至20日在臺北南港展覽館二館舉行。台北市市長柯文哲、各大教育相關團體、及校長教師代表出席支持。博覽會以「全人及素養導向教育」、「技職教育」、「創新及實驗教育」、「國際及雙語教育」及「資訊及智慧教育」五大主軸，並辦理多項有意義、寓教於樂的動態體驗及靜態導覽活動，面對問題解決問題、努力創新不斷的突破，整個台北就是大家的行動校園。

臺北市教育博覽會剪綵儀式。(攝影/黃立辰攝影)

此次五大主軸中的雙語教育：打造學生全球素養及移動競爭力，透過各項國際教育計畫推動，健康彈性多，從運動中學英語，促進師生的全球素養得以與世界接軌，發展合宜的課程，打造臺北市成為學習無國界並賦有國際情懷的城市。創新及實驗教育：透過實驗教育學生的學習成果展現，讓參與學生、家長及社會大眾認識與感受臺北市實驗教育的創新能量與無限可能，期許創意的作品能啟發更多的人。全人及素養教育：引領民眾了解EOD、新建校舍與校園優化成果，了解臺北蛻變的校園，結合「人本、藝術、綠能、永續、共榮」蛻變後的校園新風貌;資訊及智慧教育:秉持「行動學習 智慧教學」政策理念，達成「一生一載具」、「師師有載具」的目標;技職教育:以實作體驗活動呈現技職教育內容，並提供親子共學機會，呈現近年產學合作課程成果。

柯市長表示：「在現有的基礎上如何繼續前進是值得思考的，像是雙語教育下個月將達到78所學校，畢竟還有236個學校，如何在未來突破更多是大家要共同去努力的;國際教育希望在國中階段以下就開始培養國際觀，將來申請國外學校有很大的幫助，也感謝教育局及家長會的支持及鼓勵，期許未來十年台北市有更大的進步，最大的目標成為亞洲第一。」

明倫高中洪校長表示，國際雙語增加學生在未來申請學校的競爭力，不僅能提前熟悉國外的學習方式，也取得英文雅思的成績及國外的文憑，英語能力的提升使國際移動力也增加，對臺灣教育也是新的突破，老師也可以漸漸接受國外教育的模式，有助於臺灣的老師去了解108課綱是如何去實行的，對學校整體的發展有幫助的。南港高中邱同學表示，在雙語課程當中學到與他人溝通的能力，藉由英語學習練習口說，不只是只有聽跟讀，在未來也希望能當交換學生對自己有更大的幫助。

雙語學校南港高中同學合影。(攝影/黃立辰攝影)

另外，臺北市學學實驗教育機構唐同學表示，透過自身的作品表達理念是一件很有意義的事，在學校中認識到各個不同領域的創作，共同找靈感、學習團隊合作，各種不同的學習課程幫助我們多元性發展，對未來從事工作的選擇可以更多。

臺北市學學實驗教育機構作品展示。(攝影/黃立辰攝影)

台北市教育博覽會開幕典禮合影。(攝影/黃立辰攝影)

此外，在活動現場主舞臺區每日推出各式藝能表演及論壇分享！備受矚目的集點抽獎活動，也有「實體」、「線上」兩種集章方式哦！獎品包含Switch、筆記型電腦、iPAD等，線上：即日起－8/20(六)12:00，實體：8/17(三)－8/19(五)9:00~15:30，8/20(六)9:00~15:00，歡迎邀請親朋好友、全家老小一起來參加，感受臺北教育局的熱情，一同見證臺北教育的成果。