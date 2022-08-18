桃園海陸修繕團赴復興區霞雲國小協助校園修繕，盼盡一己之力幫助偏鄉教育。（曾進煒提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區偏遠學校校園，部分工程受限於路途遙遠或是規模經費少等因素無法及時修繕，一群從海軍陸戰隊退伍的弟兄，從2015年起號召投入偏鄉服務工作，足跡遍及山區多所學校，今年進一步成立「桃園海陸修繕團」，大家趁著工作之餘，趕在暑假期間，替多所山區校舍重新粉刷油漆或修繕屋頂破損，讓學童開學返校上課時，可以享受舒適的學習環境。

桃園海陸修繕團團長曾進煒說，他曾任國小家長會長，得知偏鄉學校有許多修繕工程流標包商沒人願意做，當時與桃園市海軍陸戰隊退伍協會的學長、學弟們討論後，大家決定一起到學校幫忙，成員們各行各業都有，分別從事油漆、木工、水泥工等校園修繕工作，有人也會電腦等硬體設備也一併協助處理，由學校出材料費，所有的人工則是不收取任何費用。

他說，海軍陸戰隊退伍協會參與修繕工作共46人，今年進一步成立桃園海陸修繕團，大家都是桃園在地人，但子女並無就讀復興區學校，他們靠著修繕工作，幾乎跑遍山區所有國小，他笑說，大家從海陸退伍有一份榮譽感，想把這份精神延續下去，且大家自豪過往部隊裡只能用舊東西，都能把它修到最好，要盡一己之力把這項技能用來協助學校，相信只要協助將校園環境弄好，偏鄉孩子就能得到更好的教育。

霞雲國小校長羅幼蓮說，復興區地處偏遠，學校校舍小額修繕往往受限於路途遙遠、氣候不穩定，器具建材運送不易等因素，導致廠商及工班到校意願低落，專業人力資源短缺之下，學校環境的修繕及維護相對艱困，幸好有這群海陸弟兄挺進原鄉校園，成為偏鄉學校最溫暖的支持夥伴。桃園市教育局長林明裕21日也將赴霞雲國小，感謝桃園海陸修繕團無私奉獻為民服務精神。