搶國旅和中秋連假旅宿商機，台北喜來登即日起至9月11日推出「酒食賞月」一泊二食方案，每晚4,999元起，內容包括大啖BBQ醬豬肋排搭配一手啤酒，再送創意月球小夜燈在房內喝啤酒、啖烤肉，並可享用豐盛自助早餐。針對宅家烤肉族，台北喜來登飯店更首度推出「豪華海陸烤肉組」，集合美國Prime頂級肋眼、牛小排、松阪豬、北海道大干貝、澎湖大明蝦、鮑魚等11款食材，總重3公斤以上的重量級六人組食材優惠價5,999元、已含稅金與服務費，即日起至9月18日前於官網購物平台販售。

入住「酒食賞月」住房專案的客人，可無限暢看熱門電影、使用飯店三溫暖與健身房，頂樓戶外泳池暢游，專案可累積萬豪旅享家積分、住宿次數但不包含會員福利。

台北喜來登飯店The Deli推出的「豪華海陸烤肉組」總重超過三公斤，內有美國Prime頂級肋眼、Choice無骨牛小排、台灣松阪豬各500g、紐西蘭羊排6支、北海道生食級干貝6顆、鮮嫩雞翅6支、澎湖明蝦6尾、深海魷魚4尾、御品大鮑魚6顆，搭配烤物野菜、獨特日式燒肉醬等11款重量級海陸食材，原價8,800元、9月15日前預訂享優惠價5,999元。

【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】